Coronavirus : Les Pays-Bas prolongent le confinement de trois semaines

Dans le but de freiner la pandémie de Covid-19, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a décidé d’étendre les restrictions en place jusqu’au 9 février. Ces dernières comprennent la fermeture des écoles ainsi que les commerces non-essentiels.

«Tout le monde ou presque comprendra qu’il n’y avait pas d’autre choix», a-t-il ajouté. Le gouvernement envisage également d’imposer un couvre-feux et a interrogé les autorités de santé publique à ce sujet, a ajouté M. Rutte.

Selon les conditions actuelles de confinement, les plus sévères jamais imposées dans le pays, les écoles ont été fermées, de même que les commerce non-essentiels et il est interdit de recevoir plus de deux personnes à son domicile.