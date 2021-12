Peinture : Les Pays-Bas veulent acheter un Rembrandt à la France pour 150 millions

Les Néerlandais se réjouissent que «Le Porte-Étendard» rentre au pays «pour de bon». Ce tableau de Rembrandt, qui appartenait à la famille Rothschild, va être acheté par Amsterdam.

L’État néerlandais est prêt à payer 150 millions d’euros (157 millions de francs) pour acquérir «Le Porte-Étendard» de Rembrandt, un tableau propriété de membres de la famille Rothschild, a déclaré, mercredi, le M inistère de la c ulture. Paris avait annoncé, mardi, que l’ œ uvre, classée «trésor national» en France et estimée à 165 millions d’euros, allait pouvoir être remise sur le marché de l’art, l’État français ayant finalement renoncé à son acquisition.

«Le «Porte-Étendard» est l’un des chefs-d’ œ uvre absolus de Rembrandt et est inextricablement lié à l’histoire des Pays-Bas», a déclaré le M inistère néerlandais de la c ulture. «Pendant des siècles, le chef-d’ œ uvre a été en possession privée, notamment par le roi d’Angleterre et, depuis 1844, par la famille de Rothschild. C’est maintenant l’occasion d’acquérir un dernier Rembrandt de ce calibre.»