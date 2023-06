Conflit: Les Pays-Bas veulent racheter 96 chars Leopard 1 suisses pour l’Ukraine

On savait déjà que l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne voulaient offrir à l’Ukraine des armes de fabrication suisse. Mais le Conseil fédéral a mis son veto à cela au nom de la neutralité et de la non-réexportation d’armes suisses vers un pays en guerre. Aujourd’hui, c’est le chef du gouvernement néerlandais Mark Rutte qui repart à l’assaut. Selon le «Tages-Anzeiger», il voudrait que le Conseil fédéral permette la livraison de 96 anciens chars de combat de type Leopard 1 à l’Ukraine. Ces blindés appartiennent depuis 2016 au groupe d’armement Ruag, propriété de la Confédération et sont stockés dans un dépôt dans le nord de l'Italie.