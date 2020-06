Expérience

Les Pays-Bas veulent un cannabis national

En juillet, les agriculteurs du pays pourront postuler pour approvisionner légalement les célèbres coffee shops en chanvre indigène.

Le gouvernement avait donné son feu vert en 2018 pour une expérimentation à grande échelle, autorisant dix municipalités à cultiver légalement le cannabis. Le but de l’expérience est de mesurer les effets de la culture du cannabis sur la criminalité, la sécurité, les troubles à l’ordre public et la santé. «Les producteurs candidats qui souhaitent participer à l’expérience sur le cannabis peuvent postuler à partir du 1erjuillet 2020», et ce jusqu’au 28, a déclaré le Ministère de la santé dans un communiqué. Le gouvernement prévoit environ six mois pour sélectionner dix producteurs selon des critères précis: le projet d’un candidat doit notamment prévoir la production d’au minimum 6500kg de chanvre sec et un éventail de dix variétés différentes de chanvre ou de haschich. Selon ce plan du gouvernement, qui a reçu l’aval du Conseil d’État, les municipalités concernées vont superviser sur plusieurs années la culture de cannabis et sa distribution aux coffee shops, qui pourront le vendre aux clients.