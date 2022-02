Guerre en Ukraine : Les pays d’Europe ferment un à un leur espace aérien aux avions russes

De l’Espagne à la Suède, en passant par l’Allemagne, la France, l’Italie ou encore la Belgique, de nombreux pays de l’UE ont décrété une interdiction de survol de leur territoire aux compagnies russes.

Après avoir semblé hésiter, la France a finalement, elle aussi, annoncé en milieu de journée une mesure similaire: «La France ferme son espace aérien à tous les avions et compagnies russes à partir de ce (dimanche) soir. À l’invasion russe en Ukraine, l’Europe répond par une unité totale», a souligné le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, sur Twitter. Même décision de l’Irlande, de l’Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, de Malte, de l’Autriche et de la Macédoine du Nord.

En Europe du Nord, la Finlande, qui a une frontière de plus de 1300 kilomètres avec son voisin russe, la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Islande ont également annoncé dimanche de telles mesures. Ces pays rejoignent notamment la Pologne, la République tchèque, l’Estonie, la Bulgarie, la Moldavie ou encore le Royaume-Uni. Hors continent européen, le Canada, deuxième plus vaste pays de la planète, a aussi annoncé une telle décision.

Avions russes contraints à d’énormes détours

Plusieurs pays, dont la France, l’Italie, le Danemark et la Suède, ont appelé à une réponse européenne coordonnée. Lors d’une réunion prévue dimanche des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, «nous pousserons pour une fermeture à l’échelle de l’UE», a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie danoise Jeppe Kofod. L’invasion russe de l’Ukraine «doit être contrée par les sanctions internationales les plus fortes possible», a-t-il appelé.

Les compagnies aériennes avaient anticipé le mouvement

Air France a annoncé de son côté dimanche suspendre temporairement «la desserte et le survol de la Russie» et n’assurera plus ses liaisons vers Moscou et Saint-Pétersbourg jusqu’à nouvel ordre «compte tenu de la situation dans la région».