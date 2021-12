JO d’hiver : Les pays du boycott diplomatique en «paieront le prix»

Après les États-Unis et l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé un boycott diplomatique des compétitions à Pékin. La Chine condamne.

Après les États-Unis puis l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé un boycott diplomatique des compétitions, afin de dénoncer des atteintes aux droits de l’homme en Chine. «Le recours des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni et du Canada à la scène des Jeux olympiques, à des fins de manipulation politique, est impopulaire et revient à s’isoler soi-même. Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup», a promis Wang Wenbin.