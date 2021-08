Réchauffement climatique : Les pays du Golfe face au spectre d’un climat invivable

Vers la fin du siècle, certaines localités du Golfe pourraient connaître des épisodes de «stress thermique incompatible avec la survie humaine», selon un chercheur.

Sameer sillonne péniblement les rues de Dubaï sur sa petite moto aux heures les plus chaudes de l’été. Il fait 45 degrés à l’ombre et avec le réchauffement climatique, les températures dans le Golfe risquent de devenir invivables, suscitant une tardive prise de conscience.

Températures écrasantes

À Dubaï, où la chaleur est accentuée par une forte humidité, Emiratis et expatriés fuient en nombre les températures estivales écrasantes. Ceux qui restent passent leur temps dans des lieux ultraclimatisés et se reposent sur un bataillon de livreurs pour minimiser leurs sorties.

Et la situation risque de devenir de plus en plus critique. Avec le réchauffement climatique, «le niveau de stress thermique va augmenter de manière significative» dans plusieurs villes du Golfe, affirme Elfatih Eltahir, professeur d’hydrologie et climat au Massachusetts Institute of Technology (MIT).