Streaming : Les pays du Golfe menacent Netflix

L’Arabie saoudite et ses voisins du Golfe ont demandé à Netflix de retirer des contenus jugés «contraires aux valeurs islamiques et sociétales», menaçant la plateforme de vidéo à la demande par abonnement de poursuites judiciaires, selon un communiqué publié mardi 6 septembre 2022.

Le communiqué conjoint des gendarmes des télécommunications de l’Arabie saoudite et des cinq autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ne précise pas la nature des contenus jugés offensants. «La plateforme a été contactée pour retirer ces contenus, surtout ceux destinés aux enfants», indique le communiqué. Les autorités veilleront «à ce que les directives soient respectées par la plateforme et, si des contenus illicites continuent d’être diffusés, elles prendront les mesures juridiques nécessaires», prévient-il. Netflix n’a pas réagi dans l’immédiat.

Exemples diffusés à la télévision

Les médias saoudiens ont été plus explicites quant aux contenus jugés offensants, évoquant des films où apparaissent des personnages LGBTQ. La chaîne étatique Al-Ekhbariya a dénoncé «des films et séries pour enfants comportant des scènes promouvant l’homosexualité via Netflix». Dans un entretien en direct, un avocat a déploré «des scènes très inopportunes et douloureuses pour nos enfants, nos petits-enfants et la génération future.»