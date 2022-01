Moyen-Orient : Les pays du Golfe, touchés par de fortes intempéries, sont sous l’eau

Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s’abattent sur cette région habituellement aride. Les autorités ont multiplié dimanche les alertes.

Les autorités de plusieurs pays du Golfe ont multiplié dimanche les alertes à destination de leurs résidents en raison des pluies diluviennes qui s’abattent depuis plusieurs jours sur cette région très chaude et aride. Les averses perturbent le quotidien, les autorités ayant rarement installé des systèmes d’évacuation des eaux en raison de la rareté des précipitations.

Aux Émirats arabes unis, des pluies diluviennes se sont abattues à travers le pays, notamment à Dubaï et Abu Dhabi. Le mauvais temps doit perdurer jusqu’à jeudi, a indiqué dimanche l’agence de presse officielle WAM. Les intempéries ont été exacerbées par l’ensemencement des nuages, une pratique utilisée par les autorités pour augmenter la quantité de pluie, naturellement très faible et rare. À Sharjah, un autre émirat de ce riche État, des passants et des véhicules ont été pris dans les eaux marron. Les autorités n’ont pas fait état de victime.