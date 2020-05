Coronavirus

Les pays les plus décimés fustigent leur Exécutif

Un sondage international démontre que plus une nation a été touchée par la pandémie, moins elle est satisfaite de l'action de son gouvernement. Les Français détrônent tout le monde.

Les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont aussi généralement ceux les plus pessimistes et les moins satisfaits de l'action de leurs gouvernements respectifs pour contrer la crise sanitaire, selon un sondage international publié samedi.

Parmi les citoyens de sept pays interrogés par l'institut Ipsos pour le centre de recherche politique français Cevipof et plusieurs partenaires internationaux, Français, Britanniques et Italiens sont ainsi ceux qui notent le plus mal leurs dirigeants et se montrent les plus pessimistes.