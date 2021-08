Afghanistan : Les pays limitrophes «doivent être aidés» financièrement

Le chef de la diplomatie européenne rappelle que les pays limitrophes de l’Afghanistan sont souvent les premiers en contact avec les réfugiés. Ils doivent donc recevoir un soutien financier.

«En ce qui concerne les questions relatives à l’Afghanistan, nous devrons renforcer la coopération avec les pays limitrophes. Nous devons les aider face à la première vague de réfugiés», a déclaré M. Borrell dans une interview au quotidien italien «Corriere della Sera». «Les Afghans qui fuient n’arrivent pas tout de suite à Rome, mais plus vraisemblablement à Tachkent. Les pays en première ligne doivent être aidés», a-t-il insisté.

Les pays limitrophes «davantage impliqués»

«La capacité de l’Europe d’accueillir (ndlr: des réfugiés) a des limites et sans une forte coopération on ne peut rien faire. Les pays limitrophes seront impliqués davantage et avant l’Europe. Donc oui: cela veut dire également offrir à ces pays un soutien financier comme nous l’avons fait avec la Turquie» en 2016 pour lui permettre de faire face à l’arrivée de réfugiés syriens.