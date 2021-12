Afghanistan : Les pays musulmans promettent de débloquer l’aide humanitaire

L'Organisation de la coopération islamique souhaite un fonds de donations en faveur de l'Afghanistan, en proie à une crise humanitaire. Elle appelle aussi les talibans à cesser d'exclure les femmes.

Les 57 pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont promis dimanche de travailler avec l’ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d’avoirs afghans et mettre en place un fonds de donations pour pallier la crise humanitaire qui empire. L’OCI a décidé, lors d’une réunion extraordinaire à Islamabad, au Pakistan, de «lancer des discussions» avec l’ONU pour «débloquer les canaux bancaires et redémarrer les flux de liquidités et d’aide humanitaire.»