Affaire Pegasus : Les pays réagissent en ordre dispersé

Certains gouvernements ouvrent des enquêtes, portent plainte ou renforcent leur sécurité, tandis que d’autres nient avoir utilisé le logiciel espion.

Les pays au centre des révélations sur le logiciel d’espionnage Pegasus ont réagi en ordre dispersé, du Maroc qui va porter plainte pour diffamation, à la Hongrie et à l’Algérie qui ont ouvert une enquête, en passant par l’Arabie saoudite qui a rejeté les accusations la visant.

Les organisations Forbidden Stories et Amnesty International ont obtenu une liste de 50’000 numéros de téléphone, sélectionnés depuis 2016 par les clients de NSO, la société israélienne ayant conçu Pegasus, pour être potentiellement surveillés, et l’ont partagée avec un consortium de 17 médias qui ont révélé son existence dimanche.

Recours à la justice

Accusé d’avoir recouru à ce logiciel, le Maroc a décidé d’attaquer Amnesty et Forbidden Stories devant le tribunal correctionnel de Paris, a annoncé jeudi son avocat. Le procès ne devrait toutefois pas avoir lieu avant environ deux ans.

«L’État marocain entend immédiatement saisir la justice française car il souhaite que toute la lumière soit faite sur les allégations mensongères de ces deux organisations qui avancent des éléments sans la moindre preuve concrète et démontrée», a souligné Me Baratelli.

Enquêtes

- Parallèlement, le parquet général du Maroc a fait part mercredi de «l’ouverture d’une enquête judiciaire sur ces fausses allégations et accusations».

- En Algérie, le procureur du tribunal de Sidi M’hamed à Alger «a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire (…), diligentée par les services de police judiciaire spécialisés en matière de répression d’infractions liées à la cybercriminalité et aux technologies de l’information», selon un communiqué diffusé jeudi.

Ces investigations font «suite aux informations (…) faisant état de l’existence d’un système d’intelligence informatique d’écoute et d’espionnage ayant visé les intérêts de l’Algérie, mais aussi des citoyens et des personnalités algériennes».

Des milliers de numéros de téléphone algériens – dont certains appartenant à des hauts responsables politiques et militaires – ont été recensés en tant que cibles potentielles de Pegasus, affirme le site internet d’information francophone Tout sur l’Algérie (TSA), s’appuyant sur les informations données par le consortium international.

«L’Algérie exprime sa profonde préoccupation suite aux révélations (…) faisant état de l’utilisation à large échelle par les autorités de certains pays, et tout particulièrement par le Royaume du Maroc, d’un logiciel d’espionnage dénommé +Pegasus+ contre des responsables et des citoyens algériens», a réagi jeudi soir le ministère des Affaires étrangères qui condamne «vigoureusement cette inadmissible atteinte systématique aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales».