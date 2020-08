Coup d’État Les pays voisins du Mali exigent «le rétablissement» du président

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest a demandé ce jeudi le retour à la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta. Une délégation sera envoyée au Mali pour assurer «le retour immédiat de l’ordre constitutionnel».

«Le Mali est dans une situation critique, avec des risques graves qu’un affaissement de l’État et des institutions n’entraîne des revers dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, avec toutes les conséquences pour l’ensemble de notre communauté. C’est dire que ce pays a plus que jamais besoin de notre solidarité», a poursuivi le président nigérien, rappelant aux putschistes «leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keita et des officiels arrêtés».