1er Août: Les paysans attendent les visiteurs de pied ferme pour le brunch

Berset à Lausanne, Parmelin à Cully

Pour rappel, la plupart des conseillers fédéraux seront aussi sur le pont pour prononcer des discours à l’occasion du 1er Août. Seuls deux ministres romands, Guy Parmelin et Alain Berset, seront en terres vaudoises et fribourgeoises pour les festivités. Le premier sera à Cully, tandis que le second ira à Lausanne ainsi que Domdidier (FR). À noter aussi que comme chaque année le Palais fédéral ouvrira ses portes à Berne, de 08h30 à 16h30. La présidente du Conseil des États, Brigitte Häberli-Koller, et le président du Conseil national, Martin Candinas, répondront aux questions du public. Les Services du Parlement présenteront par ailleurs en exclusivité le film «SESSION – Quatre photographes de MAGNUM PHOTOS au Palais du Parlement». Réalisé à l’occasion du 175e anniversaire de la Constitution fédérale, il documente comment ces quatre artistes perçoivent la vie politique à Berne.