Haute-Savoie: Les paysans coulent un projet de pôle économique

Haute-Savoie (F) : Les paysans font couler un projet de pôle économique

L’«Ecoparc» tombe à l’eau. Ce projet visant à implanter des entreprises et des industries éco-responsables sur 25 hectares entre Saint-Julien (F) et Neydens (F), à proximité du casino, a été annulé mardi par la justice française. Ainsi que le rapporte «Le Dauphiné libéré», le Tribunal de Grenoble a donné raison aux agriculteurs, représentés par la Confédération paysanne, qui combattaient ce projet. Ils critiquaient le peu de cas qu’il faisait de l’environnement et jugeaient que le temps n’était plus au bétonnage. La Communauté de communes du Genevois, qui portait l’idée, a deux mois pour faire appel.