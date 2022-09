Berne : Les paysans ont rissolé les plus grands röstis du monde

1 / 11 La montagne de röstis qui mitonne… ChTalos Les officiels sont venus mesurer les mètres carrés de la plaque de cuisson géante en forme de croix suisse qui a servi à rissoler les röstis. ChTalos Les officiels sont venus mesurer les mètres carrés de la plaque de cuisson géante qui a servi à rissoler les röstis. ChTalos

Un fort fumet de pommes de terre râpées et rissolées au beurre embaumait toute la place Fédérale à Berne ce lundi du Jeûne. À l’occasion de la fête de la récolte, la «Sichlete», l’Union suisse des paysans a décidé de battre le record des plus grands röstis du monde, ceci afin de fêter dignement ses 125 ans. Et elle y est parvenue: elle a fait tomber le précédent record, qui datait de 1994, à Thoune, en cuisinant près de 3000 portions sur une surface de cuisson de 13,7 m² (contre 9,6 m² il y a 28 ans).

Combler le Röstigraben

Pourquoi des röstis? «Parce que tout le monde aime les röstis, a expliqué le directeur de l’USP, Martin Rufer. Et les paysans produisent ce que les gens aiment manger», a-t-il lancé. «En outre, nous avons des pommes de terre cultivées dans tous les cantons, ce qui nous permet de combler le Röstigraben entre Romands et Alémaniques», a-t-il ajouté. «Enfin, la patate est le symbole historique de la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, ce qui est particulièrement important aujourd’hui».

En effet, des délégations cantonales venues des quatre coins de la Suisse sont venues apporter des paniers de pommes de terre, au son des sonneurs de cloches et sur fond de cors des Alpes et de lancer de drapeau. Avant que la population, venue en nombre, puisse enfin déguster les röstis préparés par une armada de volontaires aux bras musclés, car il fallait de la force pour soulever et faire griller les kilos de pommes de terre qui cuisaient.

Grande pression sur les paysans

Parmi la foule, de nombreux parlementaires sont venus soutenir l’USP. À l’image du conseiller national Pierre-André Page (UDC/FR), agriculteur lui aussi et heureux de voir la population répondre présente à la manifestation. «L’agriculture vit une période difficile, les paysans subissent une grande pression, de la part des écologistes notamment, et c’est important que les consommateurs puissent voir leur travail et déguster leurs produits», estime-t-il.

Même discours du conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD). «Pour le monde paysan, c’est essentiel aujourd’hui de garder une connexion avec la population. À une certaine époque, tout le monde avait un membre de la famille qui était paysan, il y avait un lien. Aujourd’hui, c’est plus distendu et je ne peux que saluer que les paysans viennent en plein centre-ville, devant le Palais fédéral, pour affirmer leur rôle et leur mission de nourrir la population».