Culture : Les paysans suisses encouragés à cultiver du riz

La Suisse va-t-elle se mettre à produire du riz? C’est en tout cas l’une des pistes conseillées par les chercheurs d’Agroscope pour préserver les terres humides du pays, avec la faune et la flore qui les caractérisent. Car celles-ci deviennent de plus en plus rares dans le paysage agricole helvétique en raison du drainage à grande échelle.

En effet, en Suisse, environ 30% des surfaces d’assolement sont drainées pour pouvoir y mettre des grandes cultures, souligne Agroscope. Hic: ces systèmes de drainage ont besoin d’être rénovés et cela coûte cher. Ils augmentent en outre le risque de ruissellement non seulement des éléments nutritifs mais aussi des produits polluants. Last but not least: ces zones une fois asséchées émettent du CO2 en continu et contribuent ainsi au changement climatique.