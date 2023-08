Les paysans veulent défendre les vaches «tueuses du climat»

L’animal emblématique de l’agriculture suisse produit du méthane via ses déjections.

En accusant les pets de vache de réchauffer la planète, on se trompe de cible, assène l’Union suisse des paysans (USP) ce jeudi. Fatiguée d’être pointée du doigt par les écologistes, elle a publié un rapport sur les émissions de méthane produites par les élevages bovins en Suisse.

Le méthane disparaît plus vite que le CO₂

L’USP rappelle que ce gaz, qui contribue davantage encore que le CO₂ à réchauffer l’atmosphère, n’a une durée de vie que de 20 ans, alors que ce dernier agit pendant des siècles. De plus, il provient d’un cycle naturel à base de plantes qui ont elles-mêmes capté du CO₂. Pour la faîtière paysanne, les calculs qui ont servi à la création d’un Inventaire des gaz à effet de serre par la Confédération sont donc erronés. Selon les siens, pour 2021, le bilan des émissions de méthane passerait de 4,3 à 0,6 million de tonnes d’«équivalent CO₂».

L’agriculture, qui pèse selon la Confédération pour 14% du total des émissions suisses, ne serait alors plus si polluante que cela. Elle pourrait même faire partie de la solution sans avoir à réduire son cheptel bovin, moyennant qu’on table sur le biogaz en y augmentant l’apport en engrais de ferme, donc de fumier et de purin, ajoute l’USP. Des efforts sont aussi entrepris dans les domaines des additifs alimentaires et de la génétique. «La vache, «tueuse de climat», est injustement clouée au pilori par l’opinion publique», résume-t-elle.