Commerce: Les peaux de reptiles importées n’auront pas besoin d’être certifiées

Des fonctionnaires de douane contrôlent des peaux de python et de varans issus d’Afrique.

Les peaux de reptiles et les produits qui en sont issus pourront continuer d’être importées en Suisse sans déclaration particulière. Contrairement au National, en mars 2021, le Conseil des États a rejeté par 28 voix contre 12 une motion de Martina Munz (PS/SH); celle-ci aurait voulu que les peaux fassent l’objet d’une déclaration à l’image de celle utilisée pour les fourrures. But: que les consommateurs soient informés sur l’espèce animale, la provenance et l’origine des peaux.