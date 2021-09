Brexit : Les pêcheurs français de Jersey toujours sans autorisation

Le permis de pêche des professionnels de l’Hexagone exerçant dans les eaux au large des îles britanniques expirent jeudi.

Après avoir vendu son homard en France, Tim Corson revient à bord de son bateau sur l’île britannique de Jersey, où de nombreux pêcheurs craignent comme lui de ne plus pouvoir écouler leur marchandise en Europe, en raison de la bataille post-Brexit entre Londres et Paris.

L’accès aux eaux de Jersey – rattachée comme sa voisine Guernesey à la couronne britannique, mais située au large des côtes françaises et disposant d’un gouvernement autonome – est une source de frictions entre Londres et Paris depuis que le Royaume-Uni a définitivement quitté l’UE en janvier.

«Nous sommes au bout de la patience, les pêcheurs le sont, légitimement», a prévenu cette semaine le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, menaçant d’activer, via la Commission européenne, des «mesures restrictives» si la situation ne se débloque pas.

«Années difficiles»

Le gouvernement de Jersey a en effet finalement annoncé vendredi que les navires n’ayant pas fourni tous les papiers nécessaires auront leur permis temporaire prolongé jusqu’au 31 janvier. D’autres se verront tout simplement refuser leur licence, et devront cesser de pêcher.

Les chiffres pour chacune de ces catégories seront connus la semaine prochaine, faisant craindre un retour des tensions, alors que la protestation massive des pêcheurs français fin juin dernier avait déjà manqué de dégénérer en bataille navale, après l’envoi de patrouilleurs britanniques et français.

«Le Brexit a compliqué les choses», déplore Tim Corson, en débarquant ses grands sacs d’appâts achetés en France dans le petit port de Gorey, surplombé par des collines verdoyantes et un château du XIIIe siècle.

«Si nous perdons notre marché» en Europe, où ils écoulent homards et coquilles Saint-Jacques, «nous allons connaître quelques années très difficiles jusqu’à ce que nous trouvions une solution», se lamente M. Corson.

«Trouver un équilibre»

Dans le port plus industriel de Saint-Helier, la capitale de l’île, des locaux s’inquiètent aussi de la concurrence des bateaux français, plus grands et mieux équipés.