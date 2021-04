Autour du lac des Quatre-Cantons, on peut pêcher sans rien débourser sous certaines conditions.

Aller au stade pour suivre un match, s’envoler en vacances à l’étranger ou simplement aller au cinéma. De nombreuses activités ont été soit impossibles à faire, ou alors de manière restreinte en 2020, à cause du coronavirus et les restrictions qu’il a engendrées.

Les habitants du pays ont donc été contraints de chercher des alternatives, rapporte la «Schweiz am Wochenende». C’est ce que reflètent les derniers chiffres du département de la chasse et de la pêche du canton de Nidwald. La pêche de loisir a connu un essor considérable. À voir si la tendance se confirme ces prochaines années.

L’an passé, 833 permis de pêche pour le lac des Quatre-Cantons ont été vendus à Nidwald. C’est beaucoup plus qu’en 2019 et ses 640 sésames, ce qui représente donc une augmentation de 30% en seulement un an.