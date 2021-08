Environnement : Les pêcheurs veulent davantage de moyens pour la biodiversité

La Fédération Suisse de Pêche lance un «appel urgent» aux politiques, aux exploitants des eaux et à la population pour qu’ils «investissent massivement dans la biodiversité».

d’agir dans les domaines de la renaturation des milieux aquatiques, de la libre migration des poissons à travers des obstacles tels que les barrages, de l’eau propre et des habitats sains, sans lisier, micropolluants et pesticides, et de l’utilisation de l’énergie hydraulique axée sur l’écologie et la durabilité», relève-t-elle dans un communiqué.