vevey (vd)

Les pédalos refont surface entre les métamorphoses de la place

Sans crier gare, la location de bateaux s’est réinstallée au bas de la place du Marché. Mais son avenir à moyen terme est toujours incertain.

de Yannick Weber

Il sera bientôt de nouveau possible d’aller pédaler sur le Léman au large de Vevey. ywe

Octobre 2018: après 26 ans sans interruption, les pédalos avaient quitté la place du Marché de Vevey (VD), pour faire place à l’arène de la Fête des vignerons 2019 et aux immenses terrasses qui lui étaient accolées. Leur retour était annoncé comme plus qu’incertain par le loueur lui-même. Mai 2020: les bateaux sont en train de faire leur grand retour, discrètement et sans aucune annonce de la Ville quant à l’occupation de cet espace privilégié.

Les pro et les antipédalos

Sur Facebook, le débat a été lancé et les deux éternels camps ont brandi leurs arguments. D’un côté, ceux qui estiment que leur présence gâche l’esthétique du lieu et que l’accès au lac à cet endroit central devrait appartenir à tout le monde et non à un entrepreneur privé: «C’est moche» ou encore «Notre place mérite mieux» font partie des réactions.

De l’autre, ceux qui se réjouissent du retour d’une animation accessible à tous, surtout après une période de semi-confinement, et qui voient les pédalos comme faisant partie du paysage, voire du patrimoine veveysan. «Les gens, il faut toujours qu’ils critiquent», regrette une internaute.

L’avenir est toujours flou

Ce retour, en tout cas, pourrait n’être que temporaire. La concession de la Ville au loueur n’a en fait jamais été résiliée, mais uniquement suspendue le temps de la Fête des vignerons, puis de la remise en état de la place, qui vient d’être achevée. Et elle le sera à nouveau «dès le premier coup de pioche du réaménagement de la place du Marché, qui pourrait intervenir à l’horizon 2021 ou 2022», selon le municipal Michel Agnant. À ce moment-là, «les pédalos auront vocation à disparaître», ajoute-t-il.

Et là encore, ce ne pourrait être que le temps des travaux avant un nouveau retour. Le projet de réaménagement n’est pas encore finalisé et la réflexion est toujours ouverte pour ce qui est du maintien de la présence des bateaux à cet endroit là. Ils pourraient rester, n’occuper plus qu’une partie de l’espace, se déplacer ailleurs, ou tout simplement disparaître pour de bon. «Aucune piste n’est écartée. Concilier tous les goûts est une mission complexe», admet Michel Agnant.

La Municipalité ne dévoile pas les termes de la concession qui la lie au loueur, notamment au sujet du montant que celui-ci paie à la Ville. Mais il est historiquement faible et n’a ainsi pas été renégocié lors de ce retour. «Le but d’une collectivité n’est pas de gagner de l’argent. C’est l’animation populaire qui nous guide pour que notre ville ne soit pas une ville morte, et chaque membre de la communauté peut apporter sa pierre à l’édifice», conclut le municipal.

Certains voudraient que l’accès public au lac soit conservé, tel qu’il l’est ici sur une petite portion de la place, au détriment des pédalos. ywe