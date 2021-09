Ecoles de Suisse - Les pédiatres prônent des mesures réduites au «strict minimum»

Le verdict de la task force de la Confédération est sans appel: c’est auprès des enfants et des ados que le taux d’infection est actuellement le plus élevé. Raison pour laquelle elle plaide pour l’introduction généralisée de tests de masse, de masques hygiéniques et de filtres à air dans les salles de classe afin de limiter la propagation du virus. Du moins, jusqu’à ce que les enfants de moins de 12 ans puissent à leur tour se faire vacciner dans quelques mois, rapporte jeudi le «Tages-Anzeiger».