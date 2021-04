Effet pervers du Covid - Les pédophiles se plaisent en ligne

Les cas d’adultes contactant des mineurs avec des intentions sexuelles se font plus fréquents, écrit la SonntagsZeitung. Un phénomène appelé le « grooming ». Des personnes majeures suivent un même mode opératoire. Ils tentent de gagner la confiance de jeunes sur les réseaux sociaux et les chats de jeux en ligne, à coup de compliments et d’empathie. Une fois la relation à peine établie, ils demandent une rencontre ou l’envoi de photos intimes. Ces actes ne sont pas nouveaux, mais se sont renforcés avec la pandémie.