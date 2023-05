Suisse: Les peines seront plus lourdes pour les actes de violence

Les débordements et le vandalisme seront plus sévèrement sanctionnés dès le 1er juillet.

Les actes de violence seront plus sévèrement punis dès le 1er juillet prochain. C’est en effet la date qu’a choisie mercredi le Conseil fédéral pour faire entrer en vigueur le projet d’harmonisation des peines accepté par le Parlement en décembre 2021.

Concrètement, en cas de lésions corporelles graves, l’auteur sera passible d’une peine d’au moins 1 an de prison, contre 6 mois dans le droit actuel.

Violences contre les policiers sanctionnées plus lourdement

Les actes de violence et menaces contre des fonctionnaires, comme la police par exemple, seront aussi sanctionnés plus sévèrement. «Quiconque participe à des débordements en tant que membre d’un groupe et fait usage de violence à l’encontre de représentants des organisations d’urgence sera puni d’une peine privative de liberté de 3 mois au moins», explique l’Office fédéral de la justice (OFJ). Actuellement, la peine est de 30 jours-amende.