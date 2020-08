Irak Les pèlerins du deuil de moharram face à la pandémie

Le coronavirus a perturbé les célébrations du martyre du gendre du prophète: les fidèles ont dû respecter les restrictions sanitaires.

Les autorités ont décrété qu’aucune cérémonie n’aurait lieu dans des espaces clos, les défilés et distributions de nourriture sont annulés et tout office doit durer moins de deux heures. (image d’illustration)

Autorités gouvernementales et dignitaires religieux en Irak, en Iran ou dans le Golfe n’ont cessé d’appeler à des pèlerinages virtuels et à des commémorations limitées à la maison, uniquement avec la famille proche, après que l'Arabie saoudite a déjà organisé début août un hajj très réduit.

Régions très touchées

La menace est grande: l’Iran chiite est le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie (plus de 20’000 morts), l’Irak, lui, est en deuxième position avec plus de 6’200 morts et un système de santé en piteux état depuis des années. Quant au Liban, où vivent également de nombreux chiites, nombre de ses hôpitaux ont été détruits dans une récente explosion spectaculaire.