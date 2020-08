Sénégal

Les pelleteuses s'attaquent à un emblématique marché de Dakar

Ce marché iconique a été pendant près d'un siècle l'un des principaux centres du commerce de la capitale sénégalaise.

De lourds engins de chantier ont entamé dimanche la destruction du célèbre marché Sandaga, poumon de l'économie informelle en plein coeur de la capitale sénégalaise, afin qu'il puisse être reconstruit et modernisé.

En présence des autorités de l'Etat sénégalais et de la ville, trois pelleteuses ont commencé à détruire en début de soirée les dizaines de boutiques de fortune qui avaient depuis lors proliféré au pied de l'édifice, sous le regard de quelques dizaines de badauds maintenus à l'écart par un important dispositif policier.

Soulevant d'épais nuages de poussière, les engins ont entrepris de verser dans des camions à benne un mélange de gravats, de poutres et tôles ondulées.

«Reconstruire à l'identique»

Marché iconique à la limite de l'ancien quartier colonial et de zones plus populaires, Sandaga a été pendant près d'un siècle l'un des principaux centres du commerce à Dakar, fréquenté quotidiennement par les Dakarois, les Sénégalais de l'intérieur, des ressortissants de la sous-région et de nombreux touristes à la recherche d'objets artisanaux.