Suisse romande

Les pendulaires adoptent massivement le masque

Le port du masque est devenu obligatoire dans les transports publics depuis ce lundi. Le peuple semble avoir largement accepté cette mesure.

En partenariat avec «20 minutes», Coop et les CFF, l’agence Promotion-Tools a mené une opération de distribution de quelque 26’000 masques et de votre journal préféré dans les gares de Lausanne, Zurich, Lugano et Bern. Sur le front depuis 6h du matin à Lausanne, Loïc Privet de l’agence Promotion-Tools a constaté lundi qu’environ sept personnes sur dix ont «un masque à l’entrée ou à la sortie de la gare de Lausanne».

«Mettre fin au laisser-aller»

Valentine, comptable et mère de famille, salue la mesure du Conseil fédéral. «Il y avait de plus en plus de laisser-aller et de relâchement. On ne peut pas se permettre de confiner une nouvelle fois. Il faut se protéger contre ce virus», a-t-elle indiqué. Pendulaire qui se déplace essentiellement en métro, B., 32 ans, porte régulièrement le masque dans les transports. «En tant qu’employé du CHUV, je dois encore faire plus attention. Même si on n’a aucune preuve que c’est dans les transports publics qu’on chope le plus ce virus», a-t-il indiqué.