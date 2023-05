Nouvelle tuerie aux USA : «Les pensées et prières envoyées par tweet ne sont pas suffisantes»

«Nous avons besoin de davantage d’actes, et plus vite, pour sauver des vies», a déclaré le président américain.

«Mettre fin à l’immunité des fabricants d’armes»

«Je demande de nouveau au Congrès d’adopter une loi interdisant les fusils d’assaut et les chargeurs à grande capacité. Mettant en place une vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques. Exigeant un rangement sûr (des armes). Mettant fin à l’immunité des fabricants d’armes», a-t-il dit dans un communiqué. «Je la signerai immédiatement», a-t-il affirmé.

«Nous avons besoin de davantage d’actes, et plus vite, pour sauver des vies», a-t-il encore dit. « Trop de familles ont des chaises vides autour de leur table. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d’épaules. Les pensées et prières envoyées par tweet ne sont pas suffisantes», a-t-il dénoncé.

Des enfants parmi les victimes

Selon les autorités, l’intervention rapide des policiers et pompiers a permis de «sauver des vies». Steven Spainhouer, un témoin sur les lieux, a expliqué avoir tenté de réanimer, en vain, plusieurs victimes, dont une femme. «J’ai essayé de prendre son pouls, j’ai tourné sa tête sur le côté et elle n’avait pas de visage», a-t-il raconté vivement ému à CBS. L’homme dit avoir également porté secours à un enfant qui a survécu en étant protégé par le corps de sa mère, tuée. «Il était couvert des pieds à la tête par du sang, comme si quelqu’un lui en avait versé dessus». «C’est une situation que je ne souhaite à personne. C’est juste inimaginable de voir un tel carnage», a-t-il ajouté.

Succession de tueries

Ce nouveau drame s’inscrit dans une succession rapprochée de tueries, notamment au Texas, où cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, ont été tuées le week-end précédent par un homme armé d’un fusil d’assaut. Avec plus d’armes à feu que d’habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés: 49’000 en 2021, contre 45’000 en 2020. Le site spécialisé Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux Etats-Unis plus de 199 actes où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées par balle.