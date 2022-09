Les pensées suicidaires sont élevées en 2022

Suisse : Les pensées suicidaires sont restées élevées en 2022

Dans un communiqué de presse, l’association fait savoir que si les mentions de nombreuses thématiques sont retombées en 2022 au niveau d’avant la pandémie. «le nombre de mentions liées au suicide a augmenté de plus de 38% par rapport aux huit premiers mois de 2019, et de 7% par rapport à la même période en 2021».

Au téléphone, le thème est revenu plus de 17 fois par jour en 2022, contre 13 pour la même période en 2019. Et «la Main tendue» constate, en s’appuyant sur des analyses menées en 2021, que «les mineurs sont nettement plus souvent confrontés que tout autre groupe d’âge à des thèmes tabous comme la suicidalité, la violence et la sexualité. Sur l’ensemble des thèmes recensés, celui de la suicidalité se classe en 3e position chez les adolescents de sexe masculin et en 7e position chez ceux de sexe féminin».