Zurich

Les pensionnaires d'EMS vont recevoir des «visites»

Le besoin des personnes âgées de rencontrer leurs proches est resté important. Plusieurs EMS zurichois ont installé des tentes ou cabanes à visiteurs au pied des bâtiments.

Rendre visite aux habitants des EMS devient possible à Zurich, malgré le coronavirus. Hôtes et proches sont séparés par une fenêtre ou une vitre en plexiglas. Des tentes et des cabanes sont installées à cet effet au pied des bâtiments.