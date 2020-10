«C’est la cata. Par rapport aux années passées, mes recettes ont diminué de 60%», déplore Christine Neuhaus, de la Pension du Chat Botté, à Montagny-la-Ville (FR). À cause de la pandémie et des restrictions sanitaires, les Suisses partent moins en vacances. Du coup, les pensions pour animaux de compagnie grimacent. «Ma mère m’a même conseillé de chercher un autre travail. Mais j’ai 58 ans et j’ai tout quitté pour ouvrir ma pension et réaliser mon rêve. C’est très dur», poursuit Christine Neuhaus. Le constat est le même à la pension Les Aristos, à Valeyres-sous-Rances (VD). «Nous avons quinze places pour chiens et plus encore pour chats. Mais il y a des jours où nous n’avons aucun pensionnaire», commente l’une des gardiennes.