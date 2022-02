Football : Les pépites cachées de la semaine

Bourde, autogoal ou chef-d’œuvre: retour en vidéos sur les actions marquantes aperçues sur les pelouses des petits championnats internationaux.

On commence par le championnat du Rwanda et le match entre l’Armée patriotique rwandaise FC, club basé à Kigali et le Etincelles FC de Gisenyi. L’APR s’est imposée 2-0 grâce notamment à ce but improbable marqué par Alain Bacca à la 46e minute.