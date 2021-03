Direction la Suède, et le carton 7-0 du Örebro SK en Coupe contre Lödde IF, modeste club de troisième division.

Liam O’Neill, joueur de League Two (quatrième division anglaise), a lui aussi inscrit un but qui est amené à faire parler de lui au-delà du microcosme des ligues inférieures européennes.

On termine avec le championnat polonais, où la rencontre entre Cracovie et Zaglebie a été pour le moins animée. Cinq cartons jaunes, une expulsion et six buts pour une victoire finale 4-2 de Zaglebie.