Football - Les pépites du week-end

On commence avec le but incontournable du week-end. En USL Championship (2e division nord-américaine), le Memphis 901 FC est allé chercher une victoire improbable 3-2 contre la Birmingham Legion. Menés 2-1, les joueurs de Memphis ont marqué deux buts dans les arrêts de jeu, dont ce superbe retourné acrobatique de Raul Gonzalez à la 96e minute.

On enchaîne avec la Premier League féminine et le festival de Beth Mead. Contre Chelsea, la joueuse d’Arsenal a marqué deux magnifiques buts qui ont permis aux Gunners de remporter 3-2 le derby londonien.

Direction la Malaisie et le carton de Selangor sur la pelouse de Sabah (0-6). À la 46e minute, ce qui devait au départ être un centre de Mohd Norhakim s’est finalement transformé en une lucarne imparable.

On termine avec le boulet de canon du Nord-Irlandais Shane Ferguson, auteur à la 75e minute de l’unique but de la rencontre amicale entre l’Estonie et l’Irlande du Nord à Tallinn (0-1).