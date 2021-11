Football - Les perdants appellent la police pour faire souffler l’arbitre dans le ballon

C’est au moment de signer la feuille de match que la situation s’est envenimée: «L’entraîneur dit que ça sent l’alcool et qu’il ne signera pas tant que je n’aurai pas soufflé dans le ballon!» et les visiteurs appellent même la police nationale pour procéder à un test. Les agents arrivent sur place mais sont clairs: ils n’ont pas le droit de faire passer un éthylotest à l’arbitre. Malgré l’humiliation, Aymeric Steu décide de souffler afin de prouver son innocence alors que le test se révèle négatif.