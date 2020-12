Coronavirus en Suisse : Les personnes à risques et les soignants parmi les premiers vaccinés

Alors que Swissmedic attend encore des informations pour autoriser les vaccins, les premiers à en bénéficier seront les personnes à risques et le personnel soignant.

La Commission fédérale pour les vaccinations a défini les groupes cibles qui bénéficieront en priorité d’un vaccin contre le Covid-19. Les personnes à risques, le personnel soignant et le personnel d’encadrement des personnes à risques en font partie.

L’objectif est de protéger la population contre une évolution grave de la maladie ou des cas de décès et non pas de viser une immunité globale, a déclaré Christoph Berger. Ce dernier objectif pourra éventuellement être poursuivi plus tard. La vaccination constitue un outil supplémentaire afin de lutter contre le Covid-19. Elle ne remplace toutefois pas les autres mesures, a précisé Christoph Berger.