Les personnes âgées boudent le terme «senior»

«La généralisation abusive du terme de senior» donne aux personnes de plus de 64 ans l'impression d'être exclues de la société.

La fédération des retraités, qui compte plus de 30'000 membres, rappelle l'aide considérable qu'apportent les seniors dans la vie associative en travaillant bénévolement.

«Cela pourrait laisser penser qu'atteindre l'âge de 64 ou 65 ans est automatiquement nocif pour la santé», a déclaré mardi le président de la FSR Michel Pillonel dans un communiqué. Or il existe de grandes différences entre les 1,6 million de personnes de plus de 65 ans en Suisse: beaucoup d'entre elles sont en bonne santé et en pleine possession de leurs moyens.