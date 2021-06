Parlement - Les personnes ayant un handicap intellectuel doivent pouvoir voter

«Comme dans le reste de la population, il y a au sein de ce groupe des personnes qui veulent être politiquement actives et d’autres qui ne s’en sentent pas capables ou n’en ressentent pas le besoin», a-t-elle souligné. Ces personnes doivent pouvoir pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité. Elles pourraient le faire soit directement soit par l’intermédiaire de représentants, a-t-elle argumenté.

Langue facile à privilégier

Pour les aider dans leur démarche, la langue facile à lire devra être utilisée à tous les niveaux (parlements et administrations à l’échelon fédéral, cantonal et communal, matériel de vote, partis politiques, etc.), en complément des programmes spécifiques visant à faciliter la participation à la vie politique et civique (formation et école inclusives), précise Marina Carobbio. Il convient également, selon elle, d’examiner si la législation doit être modifiée.