Statistiques: Les personnes endettées doivent des sous à l’Etat

Quant aux causes ayant conduit ces personnes à tirer le diable par la queue, 31% indiquent un problème de santé ou un accident, 28,8% ont fait des planifications financières audacieuses, 27,6% ont été affectées par un divorce ou une séparation et 27,5% ont été touchées par le chômage.

Les cantons en dernier recours

Le plus grand créancier est de loin l’État, avec 76%. Suivent les caisses maladie, 59%, et les établissements de santé, 27%. Selon l’association, une grande partie des dettes des ménages privés reste à la charge des cantons. Non seulement les impôts impayés, mais aussi les primes d’assurance maladie et d’autres dettes que les cantons doivent prendre en charge de par la loi. Dans de nombreux cas, ces dettes n’ont ainsi plus qu’une valeur virtuelle pour les cantons, écrit l’association, «parce qu’elles ne peuvent pas être remboursées».