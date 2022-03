Suisse : Les personnes handicapées veulent que «leur inclusion avance»

Inclusion Handicap dénonce le fait que la Suisse ne respecte pas complètement la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Une manifestation a eu lieu à Berne «pour faire valoir leurs droits et appeler la Suisse à agir».

Alors que la Suisse a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2014, Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées, dénonce le fait que la CDPH «ne soit pas systématiquement appliquée». «La Suisse est encore loin de l’égalité pour les personnes en situation de handicap. La participation, le libre choix et l’inclusion ne sont pas garantis», dénonce l’association dans un communiqué .

En adhérant à la CDPH, «la Suisse s’est engagée à garantir la participation égalitaire et autodéterminée des personnes en situation de handicap à la vie en société», rappelle Inclusion Handicap qui estime qu’il n’existe pourtant pas de plan en Suisse. «Dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures concrètes, on nous dit souvent que c’est trop compliqué ou trop cher. Nous en avons assez des promesses non tenues», dit Chris Heer, responsable politique sociale chez Agile.ch.