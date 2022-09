Suisse : Les personnes ne parlant pas une langue nationale sont en hausse

On observe surtout une augmentation de la part de la population indiquant une langue non nationale comme langue principale. L’anglais pointe en tête, suivi du portugais, puis de l’albanais. En outre, l’anglais est aussi la langue non nationale la plus utilisée en famille et au travail. Ces allophones (Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté où elle se trouve) passent à 23% en 2020, contre 19% en 2010.

Plusieurs langues parlées à la maison

Un peu plus d’un cinquième des personnes vivant en Suisse parlent habituellement plusieurs langues à la maison ou avec leurs proches. Ce pourcentage est plus élevé dans les régions italophone et romanchophone (31% dans les deux cas) que dans les régions germanophone et francophone (21% et 23%). Au travail, parler plusieurs langues est encore plus fréquent qu’au sein de la famille, puisque 18% de la population active occupée utilise deux langues et 8% trois langues ou plus dans le cadre professionnel.