Formule 1

«Les personnes noires sont plus racistes que les blancs»

Bernie Ecclestone (89 ans), l’ancien grand patron de la Formule 1, a choqué le paddock avec des déclarations à l’emporte-pièce.

«Dans de nombreux cas, les Noirs sont plus racistes que les Blancs, a expliqué l’ancien grand argentier de la F1. Je pense que c’est complètement stupide d’enlever toutes ces statues. Ils auraient dû les laisser là. Emmenez les enfants pour qu’ils regardent et étudient pourquoi elles sont là et ce que les gens ont fait et à quel point c’était mal ce qu’ils ont fait.»