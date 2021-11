Autriche : Les personnes non vaccinées seront confinées à partir de lundi

Alors que samedi le pays enregistrait 13’000 nouveaux cas, le chiffre le plus haut depuis le début de la pandémie, le chancelier a annoncé dimanche cette mesure qui devrait être validée par le Parlement.

Le chancelier autrichien a annoncé dimanche l’entrée en vigueur dès lundi d’un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment le Covid-19, pour tenter d’endiguer le nombre record de nouveaux cas. «La situation est grave (...). Nous ne prenons pas cette mesure le coeur léger mais malheureusement elle est nécessaire», a déclaré Alexander Schallenberg lors d’une conférence de presse à Vienne.

Environ 65% de la population ont reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67% et loin de pays comme l’Espagne (79%) ou la France (75%). M. Schallenberg avait qualifié ce taux de «honteusement bas», quand il avait fait état de ce projet de confinement vendredi. Concrètement, les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans. Des contrôles inopinés seront effectués.

Le gouvernement évaluera l’effet de ces restrictions dans 10 jours, a précisé dimanche le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein, appelant les réfractaires à se faire vacciner au plus vite. Le Parlement doit approuver dans la soirée la mesure, a priori une simple formalité. Plus de 13’000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi dans ce pays de 9,8 millions d’habitants, au plus haut depuis le début de la pandémie.