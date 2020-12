Espagne : Les personnes refusant le vaccin seront fichées

Les autorités espagnoles tiendront un registre des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé avec d’autres pays européens mais ne sera pas rendu public.

En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, «ce qu’on va faire, c’est un registre qui, de plus, sera partagé avec d’autres pays européens», a-t-il poursuivi, précisant qu’il se référait «aux personnes auxquelles on l’aura proposé (de se faire vacciner, ndlr) et qui, tout simplement, l’auront refusé».