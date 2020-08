Marché du travail Les personnes sourdes et mal entendantes pénalisées

En comparaison avec la population active en Suisse, le taux de chômage des personnes souffrant d’un handicap auditif est trois à quatre fois plus élevé.

En comparaison avec la population active en Suisse, le taux de chômage des personnes sourdes et malentendantes est trois à quatre fois plus élevé, soit environ 10%, peut-on lire dans l’étude de la Haute école spécialisée de Lucerne publiée lundi, en collaboration avec la Fédération suisse des sourds. La Suisse compte environ 10’000 personnes sourdes et près d’un million de personnes malentendantes.

Les résultats de la recherche montrent que les employés sourds et malentendants ont moins de chance d’être promus malgré une formation équivalente. Parmi les personnes interrogées, environ 40% d'entre elles ont terminé des études supérieures et travaillent pour la plupart dans les services et la vente (23%), suivis par les professions académiques et techniques (16% chacun).