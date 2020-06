Les personnes stressées meurent davantage du Covid

Rédiger un nouveau commentaire

c'est les même guignoles qui ont dit que la chloroquine ne fonctionne pas et se sont rétractés.

bibile 20.06.2020 à 08:59

Ah alors on va tous y passer.. Tous ceux et celles qui travaillent qui ont des enfants qui ne vivent pas dans une grotte et qui sont un minimum implantés dans la société vont y passé.. Bof bof comme titre d article