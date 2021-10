Pandémie : Les pertes du secteur aérien vont dépasser les 50 milliards en 2021

L’Iata, l’association des compagnies aériennes, a annoncé lundi des prévisions plus pessimistes que prévu. Le secteur restera encore dans le rouge l’année prochaine en raison du Covid.

Les compagnies aériennes devraient essuyer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars cette année en raison du Covid-19, et rester dans le rouge en 2022 avec une perte toutefois réduite à 11,6 milliards, a affirmé lundi l’Association du transport aérien ( IATA ).

Ces prévisions, publiées à l’occasion de l’Assemblée générale de l’IATA à Boston aux États-Unis, sont plus pessimistes que celles diffusées en avril, quand l’organisation s’attendait à une perte de 47,7 milliards cette année. L’IATA a aussi révisé à la hausse la perte subie par les compagnies en 2020, à 137,7 milliards contre 126,4 précédemment évoqués.

Malgré la «magnitude énorme» de la situation sanitaire sur le secteur aérien, qui va se traduire par des pertes cumulées de plus de 200 milliards de dollars entre 2020 et 2022, «nous avons largement dépassé le point le plus bas de la crise», a affirmé le directeur général de l’IATA, Willie Walsh.